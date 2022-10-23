السيول تغرق العديد من القرى شمال لبنان

أغرقت الأمطار التي تساقطت بغزارة العديد من القرى والبلدات فى شمال لبنان، من بينها بلدات قنية وأكروم وكفرتون في منطقة جبل أكروم، وكذلك في وادي عودين في بلدة عندقت وعلى امتداد الأودية المتصلة ببعضها البعض وصولا إلى بلدات شدرا ومشتى حسن ومشتى حمود. وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بلبنان.