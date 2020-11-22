زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال غربي تشيلي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة منطقة على مسافة 98 كيلومترا شمال غربي مدينة كونستيتسيون في تشيلي ووقع الزلزال على عمق 20.14 كيلومتر، وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن حوالي 10 ملايين شخص شعروا بالهزة الأرضية، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في العاصمة سانتياغو.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما أعلنت إدارة المياه في تشيلي أن الزلزال لن يتسبب في حدوث تسونامي وتعد تشيلي واحدة من الدول، التي تشهد أكثر الحركات الزلزالية، حيث تشكل حدودها الغربية جزءا من "حلقة النار"، وهي منطقة يبلغ طولها 40 ألف كيلومتر ويقع فيها عدد كبير من الزلازل والانفجارات البركانية.

المصدر: شينخوا