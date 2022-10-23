زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط المحيط الهندي

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر "حيد متوسط المحيط الهندي"، في وسط المحيط الذي يتجه بين الشمال والجنوب في غرب المحيط الهندي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 28.45 درجة جنوبا، وخط طول 74.37 درجة شرقا.