زلزال يضرب المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، المحيط الهادئ، بالقرب من جزيرة سيموشير، ضمن مجموعة جزر الكوريل الكبرى، في منطقة سخالين الروسية.ووفقا لهيئة الزلازل الجيوفزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في سخالين، فإن مركز الزلزال يقع على بعد 59 كيلومترا جنوب جزيرة سيموشير، وعلى عمق 110 كيلومترات.وأفاد علماء الزلازل، بأن سكان جزيرة إيتوروب، المجاورة لجزيرة سيموشير، لم يشعروا بارتدادات الهزة الأرضية.