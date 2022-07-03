زلزال جديد بقوة 52 درجة يضرب شينجيانج في شمال غربي الصين
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زلزال جديد بقوة 5.2 درجة يضرب شينجيانج في شمال غربي الصين

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العرب اليوم - زلزال جديد بقوة 5.2 درجة يضرب شينجيانج في شمال غربي الصين

زلزال يضرب الصين
بكين - العرب اليوم

أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني اليوم الأحد، أن زلزالا جديدا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة آكتشي في منطقة شينجيانج بشمال غربي البلاد.

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زلزال جديد بقوة 52 درجة يضرب شينجيانج في شمال غربي الصين زلزال جديد بقوة 52 درجة يضرب شينجيانج في شمال غربي الصين



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