ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر "كرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم، جنوب غرب كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا في جنوب المحيط الهادئ.وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 12.6 كيلومترا وعلى بعد 250 كيلومترا .

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.جدير بالذكر أن جزر "كرماديك" كثيرا ما تتعرض لزلازل قوية، كان آخرها زلزال يوم الأربعاء الماضي بقوة 6 درجات .