زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالاً، بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا جنوب المحيط الهادئ.

وأبان أن مركز الزلزال على عمق 141 كيلومترًا، وعلى بعد 527 كيلومترًا شمال شرق تاورانجا في نيوزيلندا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.