زلزالان يضربان مقاطعة باجلونج غرب نيبال

أعلن المركز القومي النيبالي لرصد وبحوث الزلازل، عن تعرض مقاطعة "باجلونج" الواقعة غرب نيبال لزلزالين في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.وذكر المركز النيبالي -في تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر"- أن الزلزال الأول بلغت شدته 4.7 درجة بمقياس ريختر ووقع حول منطقة "أذيكارى تشاور" بمقاطعة "باجلونج".وأضاف المركز أن الزلزال الثاني بلغت شدته 5.3 درجة بمقياس ريختر ووقع بمنطقة "خونجا" بنفس هذه المقاطعة التي تقع على بعد 275 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية (كاتمندو).