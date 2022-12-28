زلزالان يضربان مقاطعة باجلونج غرب نيبال
آخر تحديث GMT09:48:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

زلزالان يضربان مقاطعة باجلونج غرب نيبال

العرب اليوم -

العرب اليوم - زلزالان يضربان مقاطعة باجلونج غرب نيبال

مقياس ريختر
كاتمندو ـ العرب اليوم

أعلن المركز القومي النيبالي لرصد وبحوث الزلازل، عن تعرض مقاطعة "باجلونج" الواقعة غرب نيبال لزلزالين في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.وذكر المركز النيبالي -في تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر"- أن الزلزال الأول بلغت شدته 4.7 درجة بمقياس ريختر ووقع حول منطقة "أذيكارى تشاور" بمقاطعة "باجلونج".وأضاف المركز أن الزلزال الثاني بلغت شدته 5.3 درجة بمقياس ريختر ووقع بمنطقة "خونجا" بنفس هذه المقاطعة التي تقع على بعد 275 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية (كاتمندو).

 

 

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

زلزالان يضربان مقاطعة باجلونج غرب نيبال زلزالان يضربان مقاطعة باجلونج غرب نيبال



أخبار ذات صلة

GMT 07:16 2022 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

مصرع 25 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين
العرب اليوم - مصرع 25 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

GMT 10:43 2022 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

مصرع شخص وتضرر 27 قارب صيد بسبب سوء الأحوال الجوية في إندونيسيا
العرب اليوم - مصرع شخص وتضرر 27 قارب صيد بسبب سوء الأحوال الجوية في إندونيسيا

GMT 02:35 2022 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

هزة أرضية بقوة 5 درجات على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور المصرية
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 5 درجات على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور المصرية

GMT 07:44 2022 الإثنين ,26 كانون الأول / ديسمبر

أربعة قتلى وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب فيضانات وعاصفة في الفيليبين
العرب اليوم - أربعة قتلى وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب فيضانات وعاصفة في الفيليبين

GMT 07:30 2022 الإثنين ,26 كانون الأول / ديسمبر

ارتفاع حصيلة ضحايا الثلوج الكثيفة شمال اليابان إلى 17 قتيلا و90 مصابا
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الثلوج الكثيفة شمال اليابان إلى 17 قتيلا و90 مصابا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

هيفاء وهبي بإطلالات جذّابة وساحرة في احتفالات نهاية العام

القاهرة ـ العرب اليوم

ظهور لافت للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي خطفت به الأنظار كالعادة في أحدث إطلالاتها، حيث احتفلت بمناسبات نهاية عام 2022 المختلفة بعد إطلالات بارزة جمعناها لكِ لتشاهدي كيف جاءت إطلالات هيفاء وهبي في نهاية العام، وما أبرز لمساتها في تنسيق إطلالاتها. في أحدث ظهور لها على إنستجرام، حرصت هيفاء وهبي على الظهور بشكل مختلف في نهاية عام 2022، وذلك من خلال إطلالة بلمستها الجذابة المميزة والتي تألقت فيها بستايل من توقيع  Ziad Germanos بفستان باللون الأحمر بتصميم كورسيه مع قصة أوف شولدر وتنورة ميني، وجاء من الخلف منسقًا مع قطعة إضافية على شكل فيونكة كبيرة منسدل منها وشاح طويل حتى الأرض، وجاءت الإطلالة منسقة مع حذاء بنفس اللون. اللمسات الجذابة في أحدث إطلالات هيفاء وهبي هيفاء وهبي بإطلالة مرصعة شاركت هيفاء متابعيها بإطلالتها الأخرى في احتفا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:49 2022 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

كيم كارداشيان بإطلالات ساحرة مع عائلتها في احتفالات الكريسماس
العرب اليوم - كيم كارداشيان بإطلالات ساحرة مع عائلتها في احتفالات الكريسماس

GMT 06:15 2022 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

أماكن سياحية ساحرة في باريس لعشاق الرومانسية والخيال
العرب اليوم - أماكن سياحية ساحرة في باريس لعشاق الرومانسية والخيال

GMT 06:20 2022 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

أفكار متنوعة لتغيير ديكور المنزل الصغير
العرب اليوم - أفكار متنوعة لتغيير ديكور المنزل الصغير

GMT 03:38 2022 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

 غوتيريش يبدي استعداده للتوسط في الأزمة الأوكرانية بشرط موافقة جميع الأطراف
العرب اليوم -  غوتيريش يبدي استعداده للتوسط في الأزمة الأوكرانية بشرط موافقة جميع الأطراف

GMT 03:06 2022 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

200 ألف بريطاني يرفضون سداد رسوم مشاهدة «بي بي سي»
العرب اليوم - 200 ألف بريطاني يرفضون سداد رسوم مشاهدة «بي بي سي»

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 18:19 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

بيروت - جاكلين عقيقي
العرب اليوم - بيروت - جاكلين عقيقي

GMT 06:31 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

سحر البحر
العرب اليوم - سحر البحر

GMT 20:38 2021 السبت ,22 أيار / مايو

وزير الصحة التركي يكشف موعد انتهاء "التأثير المدمر" لكورونا على بلاده
العرب اليوم - وزير الصحة التركي يكشف موعد انتهاء "التأثير المدمر" لكورونا على بلاده

GMT 05:40 2019 الأحد ,13 كانون الثاني / يناير

الجيش اللبناني يؤكد "استقرار الأوضاع" على الحدود الجنوبية
العرب اليوم - الجيش اللبناني يؤكد "استقرار الأوضاع" على الحدود الجنوبية

GMT 22:32 2022 الأربعاء ,07 كانون الأول / ديسمبر

تجارب سريرية قريبة لاستخدام بروتين «كورونا» في علاج سرطان الرئة
العرب اليوم - تجارب سريرية قريبة لاستخدام بروتين «كورونا» في علاج سرطان الرئة

GMT 15:36 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

قفزة بسعر النفط الروسي تجعله يحقق ارتفاعا قياسيا عن سعر برنت!
العرب اليوم - قفزة بسعر النفط الروسي تجعله يحقق ارتفاعا قياسيا عن سعر برنت!

GMT 20:31 2019 الثلاثاء ,15 تشرين الأول / أكتوبر

محمد شاهين يؤكد أن عرض فيلم " يا تهدي يا تعدي " على روتانا سينما يضمن أعلى مشاهدة
العرب اليوم - محمد شاهين يؤكد أن عرض فيلم " يا تهدي يا تعدي " على روتانا سينما يضمن أعلى مشاهدة

GMT 01:04 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

نضال الشافعي يصف مسلسل "قيد عائلي" بـ"الملحمة الدرامية"
العرب اليوم - نضال الشافعي يصف مسلسل "قيد عائلي" بـ"الملحمة الدرامية"

GMT 06:36 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

"بورش تايكان 2019" تتفوق على "تسلا" بمميّزات السرعة
العرب اليوم - "بورش تايكان 2019" تتفوق على "تسلا" بمميّزات السرعة

GMT 22:18 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

محمد فراج ينتهي من تصوير فيلم "الممر" خلال أيام
العرب اليوم - محمد فراج ينتهي من تصوير فيلم "الممر" خلال أيام

GMT 08:17 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

الأطباء يكشفون عن 10 معلومات للصحة الجنسية لدى المرأة
العرب اليوم - الأطباء يكشفون عن 10 معلومات للصحة الجنسية لدى المرأة

GMT 17:28 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

نيكول سابا تؤكّد سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "ولاد تسعة2"
العرب اليوم - نيكول سابا تؤكّد سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "ولاد تسعة2"

GMT 18:22 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

رشا شربتجي تطل بصورة جديدة مع معصتم النهار وفاليري أبو شقرا
العرب اليوم - رشا شربتجي تطل بصورة جديدة مع معصتم النهار وفاليري أبو شقرا

GMT 23:15 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر

تكريم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة في افتتاح مهرجان الخرطوم
العرب اليوم - تكريم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة في افتتاح مهرجان الخرطوم

GMT 06:28 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

شركة مايكروسوفت تطلق واجهة مستخدم جديدة لحزمة "أوفيس"
العرب اليوم - شركة مايكروسوفت تطلق واجهة مستخدم جديدة لحزمة "أوفيس"

GMT 02:20 2018 الخميس ,23 آب / أغسطس

بطلة أميركية تبدي سعادتها برمي جمرة العقبة الكبرى
العرب اليوم - بطلة أميركية تبدي سعادتها برمي جمرة العقبة الكبرى

GMT 00:46 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطس

سفيان يبدي سعادته بالعودة من جديد إلى "الرجاء"
العرب اليوم - سفيان يبدي سعادته بالعودة من جديد إلى "الرجاء"

GMT 16:31 2018 الخميس ,09 آب / أغسطس

الإعلان عن موعد جديد لمباراة الوداد وأهلي طرابلس الليبي المؤجّلة
العرب اليوم - الإعلان عن موعد جديد لمباراة الوداد وأهلي طرابلس الليبي المؤجّلة

GMT 00:20 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

سعد لمجرد ينفي التواصل مع محمد السبكي
العرب اليوم - سعد لمجرد ينفي التواصل مع محمد السبكي

GMT 09:31 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو

حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء‬
العرب اليوم - حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء‬

GMT 08:17 2018 الإثنين ,26 آذار/ مارس

أفضل 10 مناطق أوروبية لقضاء عُطلة مثاليّة في الربيع
العرب اليوم - أفضل 10 مناطق أوروبية لقضاء عُطلة مثاليّة في الربيع
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab