زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان

ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالاً، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم قبالة محافظة هوالين في تايوان.

وأبان أن الزلزال رصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 23.77 شمالاً، وخط الطول على الدرجة 121.71 شرقًا، وعلى عمق 30 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.