إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار هينامنور في كوريا الجنوبية
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إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار هينامنور في كوريا الجنوبية

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العرب اليوم - إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار هينامنور في كوريا الجنوبية

إعصار هينامنور
سيول - العرب اليوم

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص في البلاد بسبب إعصار هينامنور.

وتم نقل نحو 3500 شخص إلى مناطق آمنة، حسبما ذكرت محطات إذاعية كورية جنوبية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر حكومية.

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إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار هينامنور في كوريا الجنوبية إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار هينامنور في كوريا الجنوبية



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