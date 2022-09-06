إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار هينامنور في كوريا الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص في البلاد بسبب إعصار هينامنور.

وتم نقل نحو 3500 شخص إلى مناطق آمنة، حسبما ذكرت محطات إذاعية كورية جنوبية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر حكومية.