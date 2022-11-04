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زلزال يضرب غرب تركيا وسط حالة من الذعر

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العرب اليوم - زلزال يضرب غرب تركيا وسط حالة من الذعر

زلزال
أنقرة - العرب اليوم

ضرب زلزال متوسط القوة محافظة إزمير بغرب تركيا، الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وإسقاط مئذنة مسجد، حسبما قال مسؤولون.  وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة كان مركزه في منطقة بوكا بإزمير وضرب في الساعة 3:29 صباحا، وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية شعر به الناس في المناطق المحيطة. 

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو على "تويتر": إن شخصين على الأقل أصيبا بعد قفزهما من ارتفاع أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما في حالة من الذعر.

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زلزال يضرب غرب تركيا وسط حالة من الذعر زلزال يضرب غرب تركيا وسط حالة من الذعر



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