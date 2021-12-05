ارتفاع عدد قتلى ثوران بركان سيميرو وإجلاء 10 من عمال المناجم

قالت وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن عشرة من عمال المناجم حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا تم إجلائهم إلى بر الأمان، حيث ارتفع عدد القتلى من الكارثة إلى شخصين على الأقل وإصابة العشرات. حسب "رويترز" البريطانية.وألقى جبل سيميرو، أعلى جبل في جزيرة جاوة، أبراجًا من الرماد والسحب الساخنة يوم السبت غطت القرى المجاورة في مقاطعة جاوا الشرقية ودفع الناس للفرار في حالة من الذعر.

وقالت السلطات إن الانفجار البركاني قطع جسرا استراتيجيا يربط منطقتين في منطقة لوماجانج القريبة بمدينة مالانج وأدى إلى تدمير المباني.وقال عبد المهاري المسؤول في وكالة الحد من الكوارث لرويترز إنه تم إجلاء 10 أشخاص محاصرين حول مناجم بالقرب من البركان، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال ثوريقول حق، وهو مسؤول محلي في لوماجانج، في وقت سابق إن عمال مناجم الرمال قد حوصروا حول مواقع عملهم.وقال إميل درداك، نائب محافظ جاوة الشرقية، لقناة مترو تي في الإخبارية، إنه تم الإبلاغ عن وفاة واحدة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى اثنين. بينما قالت الوكالة إن 35 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس لوماجانج إن 41 شخصًا أصيبوا بحروق.