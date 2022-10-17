السيطره على حريق في أشجار نخيل في مصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بأشجار نخيل في شارع فيصل، دون وقوع إصابات وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأشجار نخيل أمام شركة المطاحن في شارع فيصل بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.