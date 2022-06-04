هزة أرضية بقوة 52 درجة في جنوب المكسيك
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هزة أرضية بقوة 5.2 درجة في جنوب المكسيك

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العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 5.2 درجة في جنوب المكسيك

هزة أرضية
مكسيكوسيتي - العرب اليوم

أفادت هيئة رصد الزلازل الوطنية في المكسيك بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر على ساحل المحيط الهادئ بجنوب البلاد. وأوضحت الهيئة أنها رصدت الهزة على بعد 82 كلم جنوب شرقي مدينة سيوداد إيدالغو بولاية تشياباس.ولم ترد أي معلومات عن دمار أو ضحايا بنتيجة الهزة الأرضية، حسب معطيات الإدارة المحلية للطوارئ.

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هزة أرضية بقوة 52 درجة في جنوب المكسيك هزة أرضية بقوة 52 درجة في جنوب المكسيك



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