زلزال يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية

تحدث المركز الصيني لشبكات الزلازل، عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين، صباح اليوم الخميس. وقال المركز، في بيان بثته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إنه “تم رصد مركز الزلزال على عمق 9 كيلومترات. في محافظة مادوه في ولاية غولوغ التبتية ذاتية الحكم”.

وذكرت الوكالة أن “مركز الزلزال يقع على بعد 265 كم من مدينة شينينغ، عاصمة المقاطعة. وشُعر بالزلزال في شينينغ ومحافظة شينغهاي التي تبعد أكثر من 70 كيلومترا عن مركز الزلزال. ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر في الممتلكات.