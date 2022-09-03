زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جزيرة كريت في اليونان

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة هز اليونان السبت، مشيرًا إلى أن مركزه كان بجزيرة كريت وعلى عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.