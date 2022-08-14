28 قتيلاً جراء الأمطار وانزلاقات التربة في غواتيمالا

وقالت هيئة التنسيق للحد من الكوارث (كونريد) في تقرير إن عشرة من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة انزلاقات للتربة في منطقة ألتا فيراباز (شمال) التي يقطنها السكان الأصليون. والضحايا هم أم وأطفالها الستة بالإضافة إلى ثلاثة أشقاء قاصرين. وقال المتحدث باسم الهيئة رودولفو غارسيا "المنطقة الإدارية الأكثر تضررا من الأمطار هي إيزابال". كما سجلت انزلاقات للتربة في منطقة غواتيمالا الإدارية حيث تقع العاصمة، وفي ألتا فيراباز (شمال) وريتالوليو (جنوب)، وفقا للتقرير. وتم إجلاء 326 شخصا بحسب المتحدث.