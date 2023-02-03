هزة أرضية بقوة 4.23 ريختر تضرب الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الساعة الواحدة و41 دقيقة و15 ثانية صباح اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 23ر4 درجة على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق مدينة الغردقة.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد -في بيان أصدره اليوم- أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الهزة وقعت على خط العرض 50ر27 درجة شمالا، وخط الطول 07ر34 درجة شرقا، وعلى عمق 8 كم.

وأوضح أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على عدة أسباب منها بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، ووضع الشخص (مستيقظ أو نائم، واقف أو جالس، ثابت أو متحرك، في طابق أرضي أو طابق مرتفع).