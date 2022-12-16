العواصف والأعاصير تتسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأميركيين في 6 ولايات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن العواصف والأعاصير تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في ست ولايات، بالاضافة إلى التسبب في حدوث دمار شديد بالعديد من المناطق.

ونقلت شبكة (سي.بي.إس.) الإخبارية الأمريكية عن خبراء الطقس تحذيرهم من مخاطر استمرار تساقط الجليد حتى فترة ما بعد ظهر اليوم /الجمعة/ في العديد من ولايات الساحل الشرقي، مشيرين إلى احتمال امتداد العواصف نحو الغرب الأوسط الأمريكي.