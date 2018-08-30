توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مستمرة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جـــــــــــازان ، عسير ، الباحة و مكــــــــة المكرمة وتمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة .

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مـــــدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ، نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة وجازان، بينما ترتفع الرطوبة النسبية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 38-15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 32-10 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.