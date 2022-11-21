زلزال قوي يضرب غرب المكسيك

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، ولاية خاليسكو غرب المكسيك. ووقع الزلزال بحسب المركز الوطني المكسيكي لرصد الزلازل، على بعد 214 كيلومترا من منطقة سيواتلان الواقعة في الولاية، وعلى عمق 16 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.