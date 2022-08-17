زلزال بقوة 4 درجات يضرب إلازيغ شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية إلازيغ شرقي تركيا.وأوضحت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع عند الساعة السابعة و24 دقيقة صباحا.وأضاف البيان، أن عمق الزلزال بلغ 12 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات المحلية في الولاية ما إذا كان الزلزال قد تسبب بخسائر بشرية أو مادية.