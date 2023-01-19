مصرع ثمانية أشخاص بانهيار جليدي جنوب غرب الصين

قُتل ثمانية أشخاص بعد انهيار جليدي وقع في مدينة نينغتشي بمنطقة التبت جنوب غرب الصين. ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها اليوم: “وقع انهيار جليدي عند مخرج نفق على الطريق السريع الذي يربط منطقة ميدوغ مع بلدة باد بمدينة نينغتشي، ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص ومحاصرة آخرين، وعدد من السيارات”. وتجري حالياً عملية البحث والإنقاذ عن المفقودين.