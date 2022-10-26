رئيس الفلبين يدعو المواطنين للحذر من هزات ارتدادية عقب زلزال بقوة 6.4 درجة

أكد الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس اليوم الأربعاء، أن الوكالات الحكومية المعنية تراقب عن كثب تداعيات الزلزال المدمر الذى ضرب منطقة أبرا والمقاطعات المجاورة.