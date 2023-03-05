ماليزيا تُعلن إجلاء أكثر من 42 ألف شخصا بسبب فيضانات جوهور

أعلنت لجنة إدارة الكوارث بولاية جوهور الماليزية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في تسع مناطق متضررة إلى

42 ألفا و704 شخص، جرى إجلاؤهم جميعا، وذلك بعد سويعات من الإعلان عن تضرر 39 ألفا و476 شخصا.

ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن لجنة الكوارث القول "تم افتتاح 13 مركز إغاثة مؤقتة أخرى، بينما تم إغلاق ثمانية مراكز بين الساعة 4 مساءً و8 مساءً يوم السبت 4 مارس."

وقالت اللجنة - في بيان - "في الوقت الحالي، هناك إجمالي 252 مركز إغاثة لا تزال تعمل وتوفر المأوى لنحو 12408 ضحايا".

وأضافت أن "سيجامات" تظل المنطقة الأكثر تضررا حيث لجأ حوالي 13 ألفا و292 من النازحين إلى 76 مركزا للإغاثة من الفيضانات، فيما شهد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في باتو باهات، وهي ثاني أكثر المناطق تضررًا، زيادة كبيرة من 9385 شخصًا فقط في الساعة 4 مساءً إلى 12286 اعتبارًا من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي .