حريق ضخم في غابات هابتشون في كوريا الجنوبية

الحريق نشب على بعد 246 كيلو متر من العاصمة سول، و الرياح ساعدت على انتشار الحريق إلى القري المجاورة.

وكشف التقرير أن الحريق دمر 163 هكتارًا من الغابات، أي ما يعادل مساحة 228 ملعبا لكرة القدم.