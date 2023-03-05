زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر ريوكيو في اليابان

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر جزر ريوكيو في اليابان، .

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 05ر25 درجة شمالا وخط طول 39ر128 درجة شرقا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.