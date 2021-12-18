زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب اليونان ولا أنباء عن أضرار أو إصابات

ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجات مناطق بجنوب اليونان اليوم السبت، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات. وذكر معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني أن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 0516 بتوقيت جرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت. وقالت وسائل إعلام يونانية إن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.