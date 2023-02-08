هيئة الكوارث التركية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6234 قتيلا و37011 جريحًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 6234 قتيلا و37011 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال أوقطاي، اليوم الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تجهيز مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ لإرسالها إلى تركيا.