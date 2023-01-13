مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين

لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، فيما أعلن عن فقد شخصين، نتيجة للفيضانات في الفلبين. ووفقا لتقرير أصدره المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الجمعة