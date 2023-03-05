زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تونجا

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل تونجا وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 58ر16 درجة جنوبا وخط طول 33ر173 درجة غربا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.