ثوران جبل كيرينسي في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، ثوران جبل كيرينسي في جزيرة سومطرة غرب البلاد، مطالبة السكان القريبة من المنطقة بإخلاء المكان خوفا على سلامتهم.

وذكرت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية، أن بركان جبل كيرينسي، الواقع على حدود منطقتي كيرينسي وساوث سولوك ويبلغ ارتفاعه 3805 أمتار فوق مستوى سطح البحر، نفث عمودا رماديا على ارتفاع 900 متر.

وأضاف مركز مراقبة بركان كيرينسي أنه بالنظر إلى اتجاه عمود الرماد البركاني، فإنه يميل إلى التحرك نحو الشمال الشرقي والشرق بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل الهزات الزلزالية بشكل مستمر.