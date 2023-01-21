28 قتيلا في انهيار جليدي في الصين
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28 قتيلا في انهيار جليدي في الصين

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العرب اليوم - 28 قتيلا في انهيار جليدي في الصين

انهيار جليدي
بكين - العرب اليوم

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ما لا يقل عن 28 شخصا لقوا حتفهم في انهيار جليدي في منطقة التبت الجنوبية الغربية.وقالت شينخوا، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن عمليات الإنقاذ في مكان الحادث انتهت.ونقلت جلوبال تايمز عن مسؤول حكومي محلي في المنطقة الواقعة بغرب الصين قوله إنه تم العثور على 53 ناجيا، خمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة. وقالت شينخوا إن الانهيار الجليدي نجم عن رياح قوية مع ارتفاع درجة حرارة الطقس ووقع في الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء حيث تقطعت السبل بالناس والمركبات.

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28 قتيلا في انهيار جليدي في الصين 28 قتيلا في انهيار جليدي في الصين



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