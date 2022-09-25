إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب إعصار «إيان»
آخر تحديث GMT14:35:58
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب إعصار «إيان»

العرب اليوم -

العرب اليوم - إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب إعصار «إيان»

إعصار «إيان»
واشنطن ـ العرب اليوم

أعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا مع اقتراب إعصار (إيان) فوق منطقة البحر الكاريبي بإتجاه الولاية.

وقالت البيت الأبيض في بيان له مساء أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لتنسيق جهود الإغاثة وتقديم المساعدة المطلوبة.

وأضاف أن "إجراء الرئيس يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث للتخفيف من المعاناة وتقديم المساعدة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات".

وتابع البيان أن "الوكالة الفيدرالية لادارة الطوارئ مخولة بتحديد وتعبئة وتقديم المعدات والموارد اللازمة وفقا لتقديرها للتخفيف من الآثار المحتملة".

ويتوقع المركز الوطني للأعاصير أن يصل الإعصار (إيان) خلال الأيام المقبلة إلى فلوريدا داعيا السكان لمراقبة تحديثات مسار العاصفة واتباع أي نصيحة يقدمها المسؤولون المحليون.
تحذير من عواصف خطيرة تكتسب قوة أكبر

وحذر المركز من أن "هناك خطر حدوث عواصف خطيرة ورياح قوية وهطول امطار غزيرة على طول الساحل الغربي لفلوريدا".

ومن المتوقع كما قال المركز أن تكتسب العاصفة "إيان" قوة أكبر وتتحول في وقت متأخر من اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي لأمريكا) أو في ليل الاثنين، إلى إعصار عند مرورها قرب جزر كايمان.

وقد تتسبب الكميات الكبيرة المتوقعة من الأمطار في حدوث فيضانات مفاجئة.

وصل إعصار "فيونا" يوم الأحد الماضي إلى اليابسة في بورتوريكو باعتباره إعصارا ذا قوة أدنى هي الدرجة الأولى من خمس درجات، ما تسبب في فيضانات وأضرار جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجزيرة.

وفي وقت سابق، أصدرت القنصلية السعودية في مدينة هيوستن وولاية فلوريدا الأمريكية بيانا عاجلا لتحذير رعاياها من التغيرات المناخية المنتظرة بشأن العاصفة الاستوائية "إيان".

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أهابت قنصلية خادم الحرمين الشريفين في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات، للتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة، بشأن العاصفة الاستوائية «إيان».

كما أصدرت سفارة الكويت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأحد، بياناً تحذيرياً لرعاياها في الولايات المتحدة بشأن الظروف المناخية في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وجهت سفارة الكويت في واشنطن انتباه المواطنين الكويتيين في جنوب شرق الولايات المتحدة والمناطق المجاورة لها إلى توخي الحيطة والحذر جراء إعصار إيان المتوقع خلال اليوم والمستمر حتى يوم الإثنين.

وأكدت سفارة الكويت في واشنطن في بيانها على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة واتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات الأمريكية المحلية

 

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب إعصار «إيان» إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب إعصار «إيان»



أخبار ذات صلة

GMT 09:47 2022 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر

هزة أرضية بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو متراً جنوب غربى الإسكندرية
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو متراً جنوب غربى الإسكندرية

GMT 08:55 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

زلزال بقوة 6.4 درجة يهز غرب إندونيسيا ولا أنباء عن إصابات
العرب اليوم - زلزال بقوة 6.4 درجة يهز غرب إندونيسيا ولا أنباء عن إصابات

GMT 07:29 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

إعصار "فيونا" يصل سواحل المحيط الأطلسي في كندا مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية
العرب اليوم - إعصار "فيونا" يصل سواحل المحيط الأطلسي في كندا مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية

GMT 06:12 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يهزّ قبالة ساحل منطقة أنكود
العرب اليوم - زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يهزّ قبالة ساحل منطقة أنكود

GMT 05:58 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

إعصار يجتاح وسط اليابان ومقتل شخص
العرب اليوم - إعصار يجتاح وسط اليابان ومقتل شخص

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:44 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

اللون الأسود قرَّب المسافات بين كيت ميدلتون وميغان ماركل
العرب اليوم - اللون الأسود قرَّب المسافات بين كيت ميدلتون وميغان ماركل

GMT 23:29 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

إلهام شاهين توجه رسالة حب إلى شيرين عبد الوهاب
العرب اليوم - إلهام شاهين توجه رسالة حب إلى شيرين عبد الوهاب

GMT 09:58 2022 الثلاثاء ,20 أيلول / سبتمبر

النمط الفكتوري في ديكورات المنزل المعاصر
العرب اليوم - النمط الفكتوري في ديكورات المنزل المعاصر

GMT 17:55 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

أبو الغيط يؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة وفقاً للقانون الدولي
العرب اليوم - أبو الغيط يؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة وفقاً للقانون الدولي

GMT 18:52 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

الملكة رانيا تظهر في لقاء شيّق ببرنامج "Good Morning America "
العرب اليوم - الملكة رانيا تظهر في لقاء شيّق ببرنامج "Good Morning America "

GMT 12:43 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

أخطاء تجنبيها عند ارتداء أحذية البوت فوق البناطيل
العرب اليوم - أخطاء تجنبيها عند ارتداء أحذية البوت فوق البناطيل

GMT 20:10 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

أبرز معالم الجذب السياحية في قطر
العرب اليوم - أبرز معالم الجذب السياحية في قطر

GMT 13:02 2022 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبر

أفكار ديكور حفل زفاف محدود الميزانيّة
العرب اليوم - أفكار ديكور حفل زفاف محدود الميزانيّة

GMT 16:45 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

غوتيريش يٌطالب الدول الغنية بتقديم 40 مليار دولار سنوياً للتكيّف المناخي
العرب اليوم - غوتيريش يٌطالب الدول الغنية بتقديم 40 مليار دولار سنوياً للتكيّف المناخي

GMT 09:41 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

CNN تلغي مقابلتها مع رئيس إيران بسبب عدم ارتداء الحجاب
العرب اليوم - CNN تلغي مقابلتها مع رئيس إيران بسبب عدم ارتداء الحجاب

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 13:11 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

عودة علا الفارس للعمل في "MBC" تغضب النشطاء السعوديين
العرب اليوم - عودة علا الفارس للعمل في "MBC" تغضب النشطاء السعوديين

GMT 06:45 2016 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

المؤسسات التعليمية في السودان تبدأ السير على خطى إدراك قيمة التعليم
العرب اليوم - المؤسسات التعليمية في السودان تبدأ السير على خطى إدراك قيمة التعليم

GMT 00:21 2017 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

زينة صندوقة تكشف خطورة المواقع الاجتماعية على الإعلام
العرب اليوم - زينة صندوقة تكشف خطورة المواقع الاجتماعية على الإعلام

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 12:49 2019 الخميس ,28 شباط / فبراير

مي عز الدين تتدرب على الطبلة من أجل مسلسل " البرنسيسة بيسة"
العرب اليوم - مي عز الدين تتدرب على الطبلة من أجل مسلسل " البرنسيسة بيسة"

GMT 08:58 2014 السبت ,06 كانون الأول / ديسمبر

علاج الأميبا بالثوم والحبة السوداء
العرب اليوم - علاج الأميبا بالثوم والحبة السوداء

GMT 05:09 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

جد طفلي حادثة "نهر دجلة" في العراق يكشف تفاصيل الواقعة
العرب اليوم - جد طفلي حادثة "نهر دجلة" في العراق يكشف تفاصيل الواقعة

GMT 15:34 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم
العرب اليوم - تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم

GMT 08:23 2020 السبت ,02 أيار / مايو

"رولز رويس" أول شركة تُعيد إنتاج السيارات في بريطانيا بعد الإغلاق
العرب اليوم - "رولز رويس" أول شركة تُعيد إنتاج السيارات في بريطانيا بعد الإغلاق

GMT 01:16 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

مدير شرطة حفر الباطن يهنئ القيادة باليوم الوطني للمملكة
العرب اليوم - مدير شرطة حفر الباطن يهنئ القيادة باليوم الوطني للمملكة

GMT 06:43 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / يناير

سيارات الدفع الرباعي السوبر تحتل السوق في عام 2018
العرب اليوم - سيارات الدفع الرباعي السوبر تحتل السوق في عام 2018

GMT 10:57 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

تعرفي على أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في سيرلانكا
العرب اليوم - تعرفي على أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في سيرلانكا

GMT 01:17 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / يناير

حملة طبية بريطانية ضد المسكنات الخاصة بعلاج الصرع
العرب اليوم - حملة طبية بريطانية ضد المسكنات الخاصة بعلاج الصرع

GMT 03:45 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

سعر الريال السعودى مقابل ريال قطري الأحد
العرب اليوم - سعر الريال السعودى مقابل ريال قطري الأحد

GMT 01:51 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

سعر الريال السعودي مقابل دينار كويتي الاثنين
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل دينار كويتي الاثنين

GMT 00:29 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر

نادية الجندي تؤكّد أنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلجت صدرها
العرب اليوم - نادية الجندي تؤكّد أنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلجت صدرها

GMT 04:32 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

اقتتال الحوثي ـ صالح يدخل مرحلة استخدام المدفعية مخلفاً 24 قتيلاً
العرب اليوم - اقتتال الحوثي ـ صالح يدخل مرحلة استخدام المدفعية مخلفاً 24 قتيلاً

GMT 05:45 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

الأمير هاري وماركل سيتزوجان في كنيسة القديس جورج
العرب اليوم - الأمير هاري وماركل سيتزوجان في كنيسة القديس جورج

GMT 09:50 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

نصار عثامنه يوقع عقد شراكة مع الرئيس التنفيذي لشركة"سيف بورت
العرب اليوم - نصار عثامنه يوقع عقد شراكة مع الرئيس التنفيذي لشركة"سيف بورت

GMT 02:16 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة طرق للتخلص من الإمساك خلال الحمل
العرب اليوم - مجموعة طرق للتخلص من الإمساك خلال الحمل

GMT 15:17 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل هواتف سوني بسعر أقل من 4000 جنيه
العرب اليوم - أفضل هواتف سوني بسعر أقل من 4000 جنيه

GMT 20:31 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل موظف مؤسسه المياه حسين بن حسين احمد العزيبي بمنطقة بير ناصر في مدينة عدن جنوب اليمن برصاص قوات الحزام الأمني بعد مداهمتها لمؤسسة حقل المياه
العرب اليوم - مقتل موظف مؤسسه المياه حسين بن حسين احمد العزيبي بمنطقة بير ناصر في مدينة عدن جنوب اليمن برصاص قوات الحزام الأمني بعد مداهمتها لمؤسسة حقل المياه

GMT 18:55 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين صبري تكشف عن اسم زوجها في "صاحبة السعادة"
العرب اليوم - ياسمين صبري تكشف عن اسم زوجها في "صاحبة السعادة"

GMT 16:37 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

راتب تقاعد للبيع
العرب اليوم - راتب تقاعد للبيع

GMT 01:24 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

" الأزرق الكبير" من أجمل الشواطئ الساحلية في محافظة تيبازة
العرب اليوم - " الأزرق الكبير" من أجمل الشواطئ الساحلية في محافظة تيبازة

GMT 10:31 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

المرشحة في مسابقة ملكة جمال مصر تكشف مفاجآت مثيرة
العرب اليوم - المرشحة في مسابقة ملكة جمال مصر تكشف مفاجآت مثيرة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab