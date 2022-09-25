إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب إعصار «إيان»

أعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا مع اقتراب إعصار (إيان) فوق منطقة البحر الكاريبي بإتجاه الولاية.

وقالت البيت الأبيض في بيان له مساء أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لتنسيق جهود الإغاثة وتقديم المساعدة المطلوبة.

وأضاف أن "إجراء الرئيس يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث للتخفيف من المعاناة وتقديم المساعدة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات".

وتابع البيان أن "الوكالة الفيدرالية لادارة الطوارئ مخولة بتحديد وتعبئة وتقديم المعدات والموارد اللازمة وفقا لتقديرها للتخفيف من الآثار المحتملة".

ويتوقع المركز الوطني للأعاصير أن يصل الإعصار (إيان) خلال الأيام المقبلة إلى فلوريدا داعيا السكان لمراقبة تحديثات مسار العاصفة واتباع أي نصيحة يقدمها المسؤولون المحليون.

تحذير من عواصف خطيرة تكتسب قوة أكبر

وحذر المركز من أن "هناك خطر حدوث عواصف خطيرة ورياح قوية وهطول امطار غزيرة على طول الساحل الغربي لفلوريدا".

ومن المتوقع كما قال المركز أن تكتسب العاصفة "إيان" قوة أكبر وتتحول في وقت متأخر من اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي لأمريكا) أو في ليل الاثنين، إلى إعصار عند مرورها قرب جزر كايمان.

وقد تتسبب الكميات الكبيرة المتوقعة من الأمطار في حدوث فيضانات مفاجئة.

وصل إعصار "فيونا" يوم الأحد الماضي إلى اليابسة في بورتوريكو باعتباره إعصارا ذا قوة أدنى هي الدرجة الأولى من خمس درجات، ما تسبب في فيضانات وأضرار جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجزيرة.

وفي وقت سابق، أصدرت القنصلية السعودية في مدينة هيوستن وولاية فلوريدا الأمريكية بيانا عاجلا لتحذير رعاياها من التغيرات المناخية المنتظرة بشأن العاصفة الاستوائية "إيان".

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أهابت قنصلية خادم الحرمين الشريفين في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات، للتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة، بشأن العاصفة الاستوائية «إيان».

كما أصدرت سفارة الكويت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأحد، بياناً تحذيرياً لرعاياها في الولايات المتحدة بشأن الظروف المناخية في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وجهت سفارة الكويت في واشنطن انتباه المواطنين الكويتيين في جنوب شرق الولايات المتحدة والمناطق المجاورة لها إلى توخي الحيطة والحذر جراء إعصار إيان المتوقع خلال اليوم والمستمر حتى يوم الإثنين.

وأكدت سفارة الكويت في واشنطن في بيانها على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة واتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات الأمريكية المحلية