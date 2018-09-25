مقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء فيضانات في المكسيك

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وعدّ تسعة آخرون في عداد المفقودين إثر فيضانات مفاجئة ضربت بلدة بيريبان بولاية ميتشواكان وسط غرب المكسيك.
وأدى هطول أمطار غزيرة بعد ظهر أول أمس الأحد إلى فيضان نهر كوتيو المحلي، لتتدفق مياهه على شوارع ومنازل محيطة وتجرف عدة سيارات.
وذكرت وكالة الحماية المدنية الحكومية بالمكسيك،بأن شخصين بالغين وثلاثة قاصرين كانوا من بين الضحايا، وأن عمال الإنقاذ ما يزالون يبحثون عن تسعة أشخاص أُبلغ عن فقدانهم.
وانضم جنود وضباط شرطة إلى عمال الإنقاذ لمساعدتهم في إزالة ما جُرف من حطام من منازل وشوارع بيريبان، التي تقع على بعد 180 كيلومترًا من حاضرة الولاية موريليا.
وتم إنشاء ملجأ لحالات الطوارئ من أجل إيواء الأشخاص الذين شردتهم هذه الفيضانات، التي بلغ ارتفاع مياهها مايزيد عن 1.5 متر في بعض المناطق.
GMT 07:29 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرهطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير ومكة والباحة
GMT 11:09 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبروفاة نحو مئة شخص بالكوليرا في شمال شرقي نيجيريا
GMT 04:57 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية السبت
GMT 12:32 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالدنمارك تحذر مواطنيها من اقتراب العاصفة "كنود"
GMT 15:49 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة جزر سولومون جنوب المحيط الهادى
ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
أرسل تعليقك