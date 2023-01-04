ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في الفلبين إلى 52 قتيلا و18 مفقودا

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت أجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد إلى 52 قتيلا، بينما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين. وذكر المجلس - حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "أن معظم الضحايا سقطوا في منطقة "مينداناو الشمالية" حيث تم تسجيل 26 حالة وفاة بها.

وأضاف المجلس أن 163 ألف أسرة أو 640 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات العارمة ولا تزال بعض المناطق تشهد انقطاعا في إمدادات الكهرباء والمياه.