زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر ساندويتش جنوب المحيط الأطلسي

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي. وأفاد بيان صادر عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.