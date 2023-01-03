زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا

ضرب زلزال قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم ، إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كيلومتراً، من منطقة بانغانداران التابعة للإقليم، وعلى عمق 29 كيلومتراً.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.