إندونيسيا تجلى عددا من المتسلقين بعد ثوران بركان مارابى

سارعت وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية لإجلاء المتسلقين من جبل مارابي بعد ثوران بركانى سُجل صباح اليوم /.وأوضحت وكالة آنتارا الإندونيسية إنه تم الإجلاء بناء على المعلومات الواردة من مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، حسبما أفاد رئيس وكالة الحفاظ على الموارد، أردي أندونو.



وذكر أندونو أنه كان هناك 40 متسلقًا على جبل مارابي عندما ثار صباح يوم السبت، متابعا أنه نقلا عن بيانات من الوكالة صعد عشرين شخصا يوم /الخميس/ الماضي، كما صعد 20 شخصا أمس / على الجبل، حيث أقام المتسلقون الخيام على المنحدرات الصخرية السفلية.



وأضاف أن 20 متسلقًا قد نزلوا من هناك، بينما لا يزال هناك 20 متسلقًا آخر، موضحا "إذا هدأ الثوران، فسنقوم بعملية مسح للمنطقة لضمان سلامة فريق الإجلاء".



وكانت الوكالة قد أغلقت مسار المشي في نهاية عام 2022 حتى 2 يناير 2023، وبعد اندلاع البركان اليوم، أغلقت الوكالة مرة أخرى مسار المشي لمسافات طويلة.