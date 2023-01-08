زلزل بقوة 5.3 درجة يضرب دولة تونجا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر دولة تونجا الأرخبيلية، الواقعة جنوب المحيط الهادي اليوم .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 39 كيلومترا جنوب غربي قرية هيهيفو، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.