زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق تايوان

أفاد مكتب الأرصاد التايواني بأن زلزال بقوة 4.7 درجة ضرب شرق تايوان اليوم السبت.

وأشار مكتب الأرصاد المركزي التايواني في بيان -وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز- إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات أو حدوث تسونامي.

وقال مكتب الأرصاد إن مركز الزلزال كان على عمق 15.9 كيلومترًا تحت بلدة وانرونج بمقاطعة هوالين.