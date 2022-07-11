مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا
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مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا

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العرب اليوم - مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا

سوء الأحوال الجوية
موسكو-العرب اليوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون نتيجة سقوط أشجار في العاصمة موسكو، بسبب عاصفة وهطول أمطار غزيرة تعرضت لها المدينة يوم أمس الأحد.

وذكرت وكالة "تاس" أن سوء الأحوال الجوية تسبب في اقتلاع 255 شجرة في موسكو، ما أدى بدوره إلى إلحاق أضرار بحوالي 100 سيارة.

وفي المناطق المجاورة لموسكو أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، واقتلعت الرياح العاتية حوالي 200 شجرة.

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مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا



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