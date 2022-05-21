إعصار مدمر يضرب ألمانيا ويصيب عشرات الأشخاص بجروج خطيرة

ضرب إعصار مدمر مدينة بادربورن الغربية بألمانيا مما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصاً ونقل ما لا يقل عن 10 أشخاص إلى المستشفى بإصابات خطيرة وتسببت الرياح التي بلغت سرعتها 80 ميلا في الساعة في اقتلاع الأشجار وسقوط أسطح المنازل مما تسبب في إصابة مواطنين بالمدينة، ونتج أيضاً عن هطول أمطار تصل إلى 25 لتراً للمتر المربع في كل ساعة في تدمير عدد من السيارات وإصابة قائديها بجروح خطيرة، كما دمرت العاصفة متجر أثاث كامل وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب السيارات في مدينة بادربورن، كما تعطل السفر بالسكك الحديدية حيث دعت الشرطة الناس إلى البقاء في منازلهم.