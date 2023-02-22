هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في أعماق البحر الأبيض المتوسط قبالة دول فلسطين

أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل عن رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في أعماق البحر الأبيض المتوسط قبالة دول عربية.وأفادت مراسلة في فلسطين، اليوم الأربعاء، بأن بعض المواطنين شعروا بهزة أرضية منذ قليل. كما قالت مصادر إن سكان مدينة صيدا في لبنان شعروا بالهزة أيضا.

من جهته، أعلن معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.2 استمرت 10 ثوان، ضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، إن الهزة ضربت منطقة الجليل الأعلى ونابلس، وبلغت 4.5 درجة على مقياس ريختر، ومصدرها على بعد 81 كم شمال غرب نهاريا.