ثوران بركان تحت الماء في فانواتو

حذرت سلطات فانواتو، الأربعاء، السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء، الأربعاء، بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.

وقال ريكاردو وليام من دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في الدولة الجزيرة لوكالة فرانس برس "نطلب من السكان المحليين الحذر من أي انفجارات قوية لأنها لا تزال مستمرة".