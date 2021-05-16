زلزال بقوة 57 درجة يقع قبالة الساحل الشرقي لليابان
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زلزال بقوة 5.7 درجة يقع قبالة الساحل الشرقي لليابان

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.7 درجة يقع قبالة الساحل الشرقي لليابان

مقياس ريختر
طوكيو - العرب اليوم

قالت هيئة مراقبة الزلازل الأوروبية، إن زلزالاً بلغت قوته المبدئية 5.8 درجة، تسم تسجيله الأحد، قبالة الساحل الجنوب شرقي لأساهيكاوا في اليابان.

وأضافت الهيئة، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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زلزال بقوة 57 درجة يقع قبالة الساحل الشرقي لليابان زلزال بقوة 57 درجة يقع قبالة الساحل الشرقي لليابان



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