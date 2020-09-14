التقط شهود عيان على ساحل مدينة داليان شرق الصين لقطات مذهلة لظاهرة طبيعية تدعى "التنين البحري"، الذى يعتبر من الأعاصير القوية نادرة الظهور، حيث أظهرت اللقطات التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية في مدينة داليان إعصار التنين البحرى فوق منطقة تجارية بعد الظهر، حيث وقع المشهد في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالقرب من منطقة إيست هاربور للأعمال، وفقًا لمكتب مدينة داليان للأرصاد الجوية.

ويظهر مقطع نشرته السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمودًا عملاقًا يدور فوق مياه خليج داليان، وهو جزء من البحر الأصفر. وفي وقت سابق اليوم ، شوهد إعصار مائي آخر يدور في منطقة جينبو الجديدة بالمدينة في حوالي الساعة 11 صباحًا ، وفقًا لما جاء في منشور مصاحب للفيديو وقال خبراء الأرصاد الجوية إن غالبية المدينة شهدت أمطار و عواصف رعدية، مما خلق "ظروفًا مواتية" لتلك الظاهر التي تُعرف باسم "التنين البحرى" وتحدث ظاهرة التنين البحرى عندما تنخفض درجة حرارة الهواء في السماء فجأة إلى نقطة أقل بكثير من درجة حرارة الهواء بالقرب من سطح الماء وعادة ما تكون بعاصفة مصحوبة برياح عاتية، وبَرَد وبرق متكرر، حيث يعتبر تطورا لنزولاً من العواصف الرعدية.