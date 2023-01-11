الصين تصدر تحذيرا باللون الأزرق من موجة باردة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية يوم الثلاثاء الماضي تحذيرا باللون الأزرق من موجة باردة، متوقعا انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية في مناطق واسعة من البلاد. وأوضح المركز أنه في الفترة من اليوم الأربعاء