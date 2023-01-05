أوامر إجلاء في كاليفورنيا بعد انقطاع الكهرباء جراء عاصفة

أمر مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعمليات إجلاء في منطقة ساحلية شديدة الخطورة، تسببت انهيارات طينية في مقتل 23 شخصا بها عام 2018، عندما ضربت عاصفة شديدة الولاية الأربعاء، الأمر الذي تسبب في هبوب رياح عاتية وهطول أمطار قطعت الكهرباء، وهددت بحدوث فيضانات على الطرق.