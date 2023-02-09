زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر قرب منطقة بابوا فى إندونيسيا، حسبما جاء فى خبر عاجل لـ"سكاى نيوز".

يذكر أن 30 يناير الماضى، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا